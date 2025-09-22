 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Trump: Ukraine kann ihr Gebiet mit Verbündeten zurückerobern

Themen in diesem Newsticker

  • Wie steht Trump zur Nato-Beistandspflicht?
  • Trump: Ukraine kann ihr Gebiet mit Verbündeten zurückerobern
  • Bericht: Trump für Abschuss russischer Flugzeuge in Nato-Luftraum
  • Von der Leyen: EU soll Kauf russischen Öls bis Jahresende beenden
  • Ukraine fordert Handeln nach Stromausfall im AKW Saporischja
  • Trump vor UNO: Krieg lässt Russland nicht gut aussehen
  • Nach Manöver Sapad 2025: Polen öffnet Grenze zu Belarus
  • Moskau: Haben Kontrolle über Grossteil der Stadt Kupjansk
  • EU-Kommission: Werden Drohnenabwehr schnell ausbauen
  • Litauische Armee kann feindliche Drohnen schneller neutralisieren

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 20.09.2025, 19:30 Uhr

