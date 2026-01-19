- US-Präsident Donald Trump will den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski am Donnerstag in Davos am WEF treffen.
- Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist eigenen Angaben zufolge am Donnerstag zu einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin nach Moskau.
- Die ukrainische Anti-Korruptionsbehörde ermittelt wegen eines mutmasslichen Betrugsfalles gegen einen früheren hochrangigen Mitarbeiter im Präsidialamt und gegen ein ehemaliges Vorstandsmitglied des staatlichen Energiekonzerns Naftogaz.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Putin bestätigt Gespräche mit US-Gesandten Witkoff und Kushner
- Mutmassliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
- Trump: Treffen mit Selenski offenbar am Donnerstag
- Trump will Selenski kurzfristig am WEF in Davos treffen
- WEF Davos: Trump will das «Blutbad» in der Ukraine beenden
- Kiew: Ermittlungen gegen ehemalige Mitarbeiter im Präsidialamt
- Deutsche Regierung: Russisches Vorgehen ist Kriegsverbrechen
- Fast 60 Prozent von Kiew noch immer ohne Strom
- US-Gesandter Witkoff reist zu Treffen mit Putin nach Moskau
- Rutte: «Fokus auf die Ukraine sollte oberste Priorität haben»
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF