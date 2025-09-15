 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Tusk: Drohne über Regierungsgebäuden neutralisiert

Themen in diesem Newsticker

  • Selenski drängt auf Lieferung von Flugabwehr vor dem Winter
  • Tusk: Drohne über Regierungsgebäuden neutralisiert
  • Medien: Zwei ukrainische Kommandanten abberufen
  • Neue Unterstützungszusagen für Nato-Einsatz
  • Litauen: Bislang keine Zwischenfälle an Grenze während Manöver
  • Schweiz diskutiert bei IAEA auch über Situation in der Ukraine
  • Russland plant 38 neue Atomreaktoren
  • Schweden will Verteidigungsausgaben um fast ein Fünftel erhöhen
  • Bericht: Über 1200 zivile Opfer durch Streumunition in Ukraine
  • Grossbritannien bestellt russischen Botschafter ein

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 13.9.2025, 21:50 Uhr

