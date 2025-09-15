- Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat mitgeteilt, dass eine Drohne über Regierungsgebäuden «neutralisiert» worden sei. Zwei Belarussen seien festgenommen worden.
- In der Ukraine sind seit Beginn der russischen Invasion einer Untersuchung zufolge mehr als 1200 Zivilisten Opfer von Streumunition geworden.
- Britische Kampfjets werden sich im Rahmen des Nato-Einsatzes «Eastern Sentry» am Schutz des polnischen Luftraums beteiligen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski drängt auf Lieferung von Flugabwehr vor dem Winter
- Tusk: Drohne über Regierungsgebäuden neutralisiert
- Medien: Zwei ukrainische Kommandanten abberufen
- Neue Unterstützungszusagen für Nato-Einsatz
- Litauen: Bislang keine Zwischenfälle an Grenze während Manöver
- Schweiz diskutiert bei IAEA auch über Situation in der Ukraine
- Russland plant 38 neue Atomreaktoren
- Schweden will Verteidigungsausgaben um fast ein Fünftel erhöhen
- Bericht: Über 1200 zivile Opfer durch Streumunition in Ukraine
- Grossbritannien bestellt russischen Botschafter ein
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF