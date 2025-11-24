- Die Ukraine plant einen Besuch von Selenski bei US-Präsident Trump zur möglichen Beendigung des Krieges.
- Rund um die Gespräche in Genf hat man sich gemäss der Ukraine auf die Kernpunkte des Abkommens einigen können.
- Der US-amerikanische Armeesekretär Dan Driscoll trifft russische Beamte in Abu Dhabi zu Gesprächen.
- Emmanuel Macron sieht noch Verbesserungspotenzial im «US-Friedensplan».
Themen in diesem Newsticker
- Tote nach Luftangriffen auf Kiew – Einschläge in Wohnhäusern
- USA und Russland verhandeln derzeit in Abu Dhabi
- Selenski sieht «viele Aussichten» auf Frieden
- Russland wartet auf zweite Version des Friedensplans
- Selenski plant möglichen Besuch bei Trump für Friedensgespräch
- Selenski: Erhebliche Schäden an ziviler Infrastruktur in Kiew
- US-Armeesekretär trifft russische Beamte in Abu Dhabi
- Macron fordert weitere Verbesserungen des US-Friedensplanes
- Zahl der ukrainischen Todesopfer steigt auf sechs
- 249 ukrainische Drohnen über Russland abgefangen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF