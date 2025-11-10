- Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski aufgefordert, «die Korruptionsbekämpfung und weitere Reformen» voranzutreiben.
- Die Ukraine bekommt von der EU weitere Finanzhilfen in Höhe von knapp sechs Milliarden Euro ausgezahlt.
- Nordische Nato-Staaten finanzieren US-Waffenlieferungen an die Ukraine im Wert von 500 Millionen Dollar.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Quellen: Agenturen, SRF