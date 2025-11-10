 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Ukraine bekommt Finanzhilfe von Nato-Staaten und der EU

  • Ukraine meldet Angriffe auf russische Ölanlagen
  • Merz fordert Vorantreibung der Korruptionsbekämpfung
  • Selenski will eingefrorenes Vermögen für ukrainische Verteidigung
  • EU zahlt Ukraine weitere sechs Milliarden Euro aus
  • Nordische Nato-Staaten finanzieren US-Waffen für Ukraine
  • Korruptionsskandal: Selenski verhängt Sanktionen gegen Minditsch
  • Selenski besucht Truppen in der Region Saporischja
  • Russische Behörden melden weitere Einnahmen in der Ukraine
  • Von der Leyen stellt Optionen zur Finanzierung der Ukraine vor
  • U-Haft für Beschuldigte im Korruptionsfall

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 12.11.2025, 21:50 Uhr

