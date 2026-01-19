- Die Ukraine und Russland treffen sich gemeinsam mit den USA zu Friedensgesprächen. Die Treffen finden am Freitag und Samstag statt.
- Die Schweiz will Heizungen in die Ukraine liefern. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte um Hilfe im Energiesektor gebeten.
- Aussenminister Ignazio Cassis will im Rahmen des Schweizer OSZE-Vorsitzes nach Moskau reisen. Auch Reisen nach Kiew und Washington sind geplant.
Themen in diesem Newsticker
- Schweiz will Heizgeräte in die Ukraine liefern
- Frankreich stoppt sanktionierten Öltanker
- Erste trilaterale Friedensgespräche am Freitag und Samstag
- Selenski kritisiert Europa und Nato scharf
- Treffen zwischen Trump und Selenski am WEF
- US-Unterhändler Witkoff zu Ukraine-Friedensverhandlungen
- Ukrainischer Angriff auf Ölterminal
- 17-Jähriger in der Nacht bei Drohnenangriff getötet worden
- Cassis äussert sich zum Friedensrat
- Bundesrat Cassis plant Reise nach Kiew, Moskau und Washington
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
