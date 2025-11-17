 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Ukraine hat erste Gespräche geführt – US-Treffen steht kurz bevor

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Ukrainische Delegation führte erste Gespräche – Rubio erwartet
  • Viele Verletzte nach russischen Drohnenangriffen in Ukraine
  • Rubio und Witkoff in Genf für Gespräche über den «Friedensplan»
  • Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Kraftwerk
  • Nordische und baltische Staaten sichern Ukraine Hilfe zu
  • Ternopil: Zahl der Todesopfer steigt auf 33
  • Starmer: Britische und US-Teams werden sich in Genf austauschen
  • Trump über Friedensplan: Nicht das letzte Angebot
  • Macron: Europäer müssen in Verhandlungen einbezogen werden
  • Starmer hofft auf Fortschritte beim Treffen in Genf

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 21.11.2025, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)