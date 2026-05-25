- Die Ukraine hat einen neuen Iris-T-Luftabwehrwerfer aus Deutschland erhalten. Das System kann gegen fliegende Ziele eingesetzt werden.
- Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die russische Ölraffinerie in Saratow im Süden des Landes angegriffen und dort einen Grossbrand ausgelöst. Die russische Seite bestätigte die Angriffe.
- Die Internationale Atomenergie-Organisation hat sich besorgt über einen möglichen Drohneneinschlag in einem Gebäude des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischja geäussert.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Auf der Krim wird das Benzin knapp – Beschränkungen eingeführt
- Selenski: Neuen Iris-T-Werfer von Deutschland erhalten
- Ukraine attackiert erneut Raffinerie in Russland
- IAEA besorgt über Drohnenangriff auf AKW Saporischja
- Selenski erneuert Warnung vor massivem russischem Angriff
- Rosatom: Ukrainische Drohne trifft AKW Saporischja
- Ukrainische Streitkräfte sprechen von 300 russischen Flugkörpern
- Russland meldet Tote und Schäden nach Angriffen
- Putin äussert sich zum Drohnenabsturz in Rumänien
- Selenski warnt vor neuem russischen Grossangriff
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF