- Bei russische Drohnenangriffe auf mehrere Orte in der Ukraine sind nach Behördenangaben 3 Menschen getötet und mehrere verletzt worden.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist laut seinem Aussenminister bereit, mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs direkt mit Kremlchef Wladimir Putin über heikle Fragen zu verhandeln.
- Bei einem Drohnenangriff auf einen Passagierzug im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine sind mindestens fünf Menschen getötet worden.
Themen in diesem Newsticker
- Ukrainisches Militär: Russisches Öldepot angegriffen
- Weiterhin kaum Strom in Kiew
- Selenski: Abkommen zum Wiederaufbau noch ungenügend
- Ukraine greift mit Drohnen Sewastopol auf der Krim an
- Ukraine: Tote und verletzte nach russischen Angriffen
- Gouverneur: Hafeninfrastruktur in Odessa bei Angriff beschädigt
- Ukrainischer Aussenminister: Selenski zu Treffen mit Putin bereit
- Zahl der Toten des Angriffs auf einen Zug auf fünf gestiegen.
- Selenski: Vier Tote bei Drohnenangriff auf Zug
- Ukraine: Russischer Drohnenangriff auf einen Passagierzug
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF