- Die Ukraine meldet den Beschuss eines russischen Tankers im Mittelmeer. Dieser sei dabei schwer beschädigt worden.
- Die EU-Staaten haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel auf einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt.
- Diskutiert wurde auch, die eingefrorenen russischen Staatsgelder für Ukraine-Kredite zu verwenden. Diese Pläne wurden aber verworfen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Putin: Haben keine Absicht, Europa anzugreifen
- Nawrocki: Besuch von Selenski «schlechte Nachrichten» für Putin
- Ukraine meldet Beschuss von russischem Tanker in Mittelmeer
- Fico: Kein Geld für die ukrainische Armee aus der Slowakei
- Putin: «Werden Ziele erreichen»
- Tusk: EU-Milliarden stärken Verhandlungsposition der Ukraine
- Russland spricht von Austausch von toten Soldaten mit Ukraine
- Putin: «Ukraine nicht bereit für Friedensgespräche»
- Putin lädt zur «Jahrespressekonferenz» – mit Fragerunde
- Merz spricht von «grossem Erfolg» – Kritik von Grünen und AfD
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF