- Die Ukraine spricht von einem Drohnenangriff auf das russische Kriegsschiff «Ochotnik». Auch eine Ölbohrplattform sei getroffen worden. Russland äusserte sich bislang nicht.
- Die EU-Staaten haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel auf einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt.
- Diskutiert wurde auch, die eingefrorenen russischen Staatsgelder für Ukraine-Kredite zu verwenden. Diese Pläne wurden aber verworfen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukrainische Drohnen sollen russisches Schiff getroffen haben
- Russische Raketenangriffe auf Odessa mit acht Todesopfern
- Reuters: RUS-Sonderbeauftragter auf dem Weg nach Miami
- Ukraine: Sieben Tote bei Raketenangriff in Odessa
- Merz zeigt sich mit EU-Ukraine-Lösung zufrieden
- Rubio über Ukraine-Gespräche: Noch einen langen Weg vor uns
- Neuer Ukraine-Kredit dürfte EU-Staaten Milliarden kosten
- Wadephul trifft freigelassene Belarus-Oppositionelle
- EU sollte laut Kiew weiter an Reparationskredit arbeiten
- Laut der Ukraine sind auch Europäer bei den Gesprächen in Miami
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF