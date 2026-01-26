- Das ukrainische Stromnetz ist am Samstag nach technischen Störungen an Stromleitungen zu Moldau und Rumänien grossflächig zusammengebrochen, so Energieminister Schmyhal.
- Russland hat nach Angaben des Kremls der Bitte von US-Präsident Donald Trump um eine begrenzte Waffenruhe in der Ukraine bis Sonntag zugestimmt.
- Russland hat nach ukrainischen Angaben binnen 24 Stunden sieben Angriffe auf die Eisenbahn-Infrastruktur verübt.
- Zwölf Staaten haben an einer IAEA-Sondersitzung vor der steigenden Gefahr eines nuklearen Unfalls in der Ukraine gewarnt.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine meldet grossflächigen Stromausfall
- Pistorius: Kein Friedenswille Russlands erkennbar
- Polen ortet erneut Flugobjekte aus Belarus im eigenen Luftraum
- Selenski: Angriffe auf Energie-Infrastruktur vorerst ausgesetzt
- Ukraine: Russland greift Eisenbahn-Strecken an
- Trump: Einigung auf Ende des Kriegs rückt näher
- Duma-Vorsitzender: Abgeordnete fordern Einsatz stärkerer Waffen
- Bei begrenzter Waffenruhe: Selenski gibt Zusicherungen
- IAEA-Sitzung: Warnung vor Atomunfall-Risiko in der Ukraine
- Kreml stimmt begrenzter Waffenruhe bis Sonntag zu
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF