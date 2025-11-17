- Nach einem neuen Abkommen zwischen Frankreich und der Ukraine will die Ukraine 100 Rafale-Kampfjets erwerben.
- Ein russischer Angriff auf die südukrainische Region Odessa hat Teile der Energieversorgung zerstört. Der private Energieversorger DTEK meldet, dass 36'500 Haushalte ohne Strom sind.
- Die Ukraine meldet Schäden nach erneuter russischer Drohnenangriffswelle in der Nacht auf Sonntag.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Künftig Rafale-Produktion in der Ukraine möglich
- Zwei Tote nach russischer Drohnenattacke in Ostukraine
- Moskau setzt Ex-Premier Kasynow und Ökonom Guriew auf Terrorliste
- Poroschenko fordert Rücktritt der gesamten ukrainischen Regierung
- Kreml bestätigt Gespräche über weiteren Gefangenenaustausch
- Öl-Umschlag im Hafen Noworossijsk wieder aufgenommen
- Der Kreml hofft auf neues Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump
- Ukrainischer Drohnenhersteller ernennt Mike Pompeo zum Berater
- Sprengstoffanschlag auf polnische Bahnstrecke galt einem Zug
- Ukraine will 100 französische Rafale-Kampfjets kaufen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF