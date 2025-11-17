- Nach einem neuen Abkommen zwischen Frankreich und der Ukraine will die Ukraine 100 Rafale-Kampfjets erwerben.
- Die Ukraine meldet Schäden nach erneuter russischer Drohnenangriffswelle in der Nacht auf Sonntag.
- Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Freitag aus der Luft angegriffen. Kiew meldet sieben Tote, zahlreiche Verletzte und massive Schäden. Bei Angriffen im Gebiet Dnipro ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.
Themen in diesem Newsticker
- Kreml bestätigt Gespräche über weiteren Gefangenenaustausch
- Öl-Umschlag im Hafen Noworossijsk wieder aufgenommen
- Der Kreml hofft auf neues Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump
- Ukrainischer Drohnenhersteller ernennt Mike Pompeo zum Berater
- Sprengstoffanschlag auf polnische Bahnstrecke galt einem Zug
- Ukraine will 100 französische Rafale-Kampfjets kaufen
- St. Galler Bus wird mobiler Kindergarten in der Ukraine
- Selenski und Macron unterzeichnen historisches Rüstungsabkommen
- Sabotage beschädigt Bahnstrecke in Polen
- Russischer Angriff beschädigt Infrastruktur in Odessa
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF