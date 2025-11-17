 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Ukraine plant Kauf von französischen 100 Rafale-Kampfjets

  • Kreml bestätigt Gespräche über weiteren Gefangenenaustausch
  • Öl-Umschlag im Hafen Noworossijsk wieder aufgenommen
  • Der Kreml hofft auf neues Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump
  • Ukrainischer Drohnenhersteller ernennt Mike Pompeo zum Berater
  • Sprengstoffanschlag auf polnische Bahnstrecke galt einem Zug
  • Ukraine will 100 französische Rafale-Kampfjets kaufen
  • St. Galler Bus wird mobiler Kindergarten in der Ukraine
  • Selenski und Macron unterzeichnen historisches Rüstungsabkommen
  • Sabotage beschädigt Bahnstrecke in Polen
  • Russischer Angriff beschädigt Infrastruktur in Odessa

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 12.11.2025, 21:50 Uhr

