- Russland hat die Ukraine in der Nacht landesweit mit 183 Kampfdrohnen attackiert. Zwei Personen starben – mehrere Menschen wurden verletzt.
- Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind laut dem Gouverneur in der Oblast Belgorod drei Menschen ums Leben gekommen.
- Ein Gericht in Estland hat einen Mann wegen Spionage für das benachbarte Russland zu einer Haftstrafe von vier Jahren und elf Monaten verurteilt.
Themen in diesem Newsticker
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF