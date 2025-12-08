- Die Ukraine hat den USA nach den Worten von Wolodimir Selenski am Mittwoch eine überarbeitete Fassung des «Friedensplans» von US-Präsident Donald Trump übermittelt.
- EU-Staaten wollen per Mehrheitsentscheid russisches Staatsvermögen für die Ukraine nutzbar machen. Das soll verhindern, dass ein Land mit einem Veto gegen EU-Sanktionsbeschlüsse die Freigabe der eingefrorenen Mittel veranlassen kann.
- Der Besuch des US-Gesandten Steve Witkoff in Moskau räumte laut Russlands Aussenminister Sergej Lawrow Missverständnisse zwischen den Regierungen aus. Gleichzeitig forderte er Sicherheitsgarantien auch für Russland.
- Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich mit US-Präsident Donald Trump, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer telefonisch zur Lage in der Ukraine beraten.
Themen in diesem Newsticker
- Russland meldet Einnahme von Siwersk in der Region Donezk
- Selenski übermittelt Trump überbeiteten «Friedensplan»
- EU-Einigung: Russisches Geld soll unbefristet festsitzen
- Estland: Prorussischer Politiker wegen Verrat verurteilt
- Sumy: Zwei Tote bei russischem Angriff
- Nato-Generalsekretär Rutte: «Wir sind Russlands nächstes Ziel»
- Deutscher Zoll darf russischen Tanker nicht einziehen
- Selenski trifft heute europäische Partner
- Kreml wirft Polen «juristische Willkür» vor
- Merz: Werden Europa «mit aller Kraft behaupten»
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF