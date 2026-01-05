- Die Ukraine befinde sich im vierten Kriegswinter «am Rand einer humanitären Energiekrise» mit schwersten Angriffen auf zivile Infrastruktur, schreibt Bundeskanzler Friedrich Merz an seine Regierungsfraktionen.
- Die Türkei will in Paris die «strategische Priorität» für die Sicherheit im Schwarzen Meer ansprechen. Dort trifft sich die «Koalition der Willigen» zur Lage im Ukraine-Krieg.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF