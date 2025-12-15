- Das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski teilte mit, dass die Gespräche über einen möglichen «Friedensplan» zwischen der Ukraine und der US-Delegation beendet worden sind.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in Berlin den US-Gesandten Witkoff für Beratungen über eine Waffenruhe getroffen.
- Russland erwartet von den Verhandlungen in Berlin über eine Beendigung des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine nach Kremlangaben «kaum etwas Gutes».
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine-USA-Gespräche in Berlin beendet
- Berlin reagiert gelassen auf die Klage der russischen Zentralbank
- Ukraine lässt Zehntausende Drohnen in Deutschland bauen
- EU geht gegen russische «Schattenflotte» vor
- Selenski und Kushner im Kanzleramt eingetroffen
- Nato-Verzicht der Ukraine für den Kreml zentral für einen Frieden
- Russische Zentralbank verklagt Euroclear auf 180 Mrd. Franken
- Kaja Kallas warnt: Donbass-Annektion für Putin nur erster Schritt
- Russland: Haben 130 ukrainische Drohnen abgefangen
- Wadephul sieht Russland am Zug – Laschet zeigte Gefahren auf
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF