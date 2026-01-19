- In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach einem russischen Angriff in der Nacht fast 6000 Gebäude ohne Wärmeversorgung.
- Nach einer ersten Gesprächsrunde am Freitag wollen sich Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA am Samstag erneut in Abu Dhabi treffen und über ein Ende des russischen Angriffskrieges sprechen.
- Bei den Gesprächen geht es gemäss dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski auch um Gebietsfragen – vor allem um die Region Donbass.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
