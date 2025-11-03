- Die Ukraine verstärkt ihre Angriffe auf russische Truppen um die Stadt Dobropillia im Osten des Landes. Ziel sei es, die Streitkräfte in der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk zu entlasten.
- Die Währungsreserven der ukrainischen Zentralbank sind trotz des laufenden Krieges auf historischem Höchstniveau.
- Die Aussenpolitische Kommission des Ständerats spricht sich für einen Anschluss an die internationale Koalition für die Heimführung von ukrainischen Kindern aus.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF