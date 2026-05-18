- Die Schweiz weitet die Sanktionen gegen Institutionen und Personen aus Russland und Belarus aus. Sie übernimmt damit Änderungen des 20. Sanktionspakets der EU.
- Im russisch besetzten Gebiet Luhansk sind bei einem ukrainischen Drohnenangriff laut Besatzungsbehörden sechs Menschen getötet worden. Die Ukraine widerspricht den Angaben.
- Durch russische Gleitbomben- und Drohnenangriffe sind im umkämpften ostukrainischen Gebiet Donezk vier Zivilisten getötet und weitere fünf verletzt worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine weist russische Angaben zu Wohnheim-Angriff zurück
- Rutte: Selenski wird an Nato-Gipfel in Ankara teilnehmen
- Rubio: Nato muss auch für USA von Wert sein
- Schweiz weitet Sanktionsliste gegen Russland aus
- Ukraines Aussenminister: US-vermittelte Gespräche «erschöpft»
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- Selenski bestätigt Angriff auf russische Ölraffinerie
- Russland: Vier Tote und über 30 Verletzte in Luhansk
- Ukrainischer Aussenminister trifft ungarische Amtskollegin
- Selenski kündigt Beratung mit europäischen Partnern an
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF