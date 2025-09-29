- Nach dem Drohnenalarm über Dänemark will die Ukraine dem Nato-Land beim Aufspüren von Flugkörpern zur Seite stehen, wie der ukrainische Präsident Selenski in Kopenhagen sagt.
- Nach einem russischen Angriff auf die Stadt Slawutytsch war die Stromzufuhr zum nahegelegenen stillgelegten Atomkraftwerk Tschernobyl nach ukrainischen Angaben drei Stunden lang unterbrochen.
- Die EU wird vier Milliarden Euro für den Bau von Drohnen in der Ukraine bereitstellen, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski will Dänemark beim Kampf gegen Drohnen unterstützen
- Frankreich nimmt Besatzung eines russischen Tankers fest
- US-Medien: USA wollen Ukraine Geheimdienstinformationen liefern
- Selenski wird heute in Kopenhagen erwartet
- Tschernobyl: Selenski wirft Russland Vorsatz vor
- Kiew: Sarkophag über Tschernobyl nach Angriff ohne Strom
- Internationale Atombehörde besorgt wegen AKW Saporischja
- EU kündigt Milliardenzahlung für Drohnenbau in Ukraine an
- Russland warnt EU vor Nutzung eingefrorener Vermögen
- Besatzungsfunktionär soll durch Drohnenschlag getötet worden sein
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF