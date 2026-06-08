- Die ukrainische Armee hat mehrere Ziele auf der Krim angegriffen. Sie will den russischen Nachschub auf der annektierten Halbinsel stören.
- Nach gegenseitigen Drohnenangriffen meldet die Ukraine Verletzte in Sumy und Mykolajiw, Russland meldet zwei Tote in der Grenzregion Brjansk.
- Die Ukraine verstärkt ihre Luftangriffe in den von Russland besetzten Teilen des Landes und fordert die Bewohner auf, die Gebiete zu verlassen.
- Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert jetzt länger als der Erste Weltkrieg: 1569 Tage.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine warnt vor russischer Mittelstreckenrakete Oreschnik
- Mehrere ukrainische Drohnenangriffe auf der Krim
- Zahl der Toten in Brjansk gestiegen
- Behörden: Drei Tote in Russland nach ukrainischen Angriffen
- Luftangriffe: Ukrainer sollen besetzte Gebiete verlassen
- Europäische Diplomaten treffen russischen Vize-Aussenminister
- Ukraine sieht sich im Drohnenkrieg zunehmend im Vorteil
- Kritische Lage für ukrainische Truppen in Kostjantyniwka
- Russland: Zwei Dörfer in der Ukraine erobert
- Russlands Wirtschaft laut Bericht am Limit
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF