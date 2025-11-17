- Am Sonntag will die Ukraine offenbar in Genf mit den USA verhandeln: Nach einer Ankündigung der Ukraine gibt es auch Hinweise darauf aus deutschen Regierungskreisen.
- Das Schweizer Aussendepartement konnte das Treffen mit Vertretern aus den USA, der Ukraine und europäischen Staaten zunächst nicht bestätigen.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will gemeinsam mit den USA zügig an einem Friedensplan arbeiten. Zugleich hat er klargestellt, dass die Ukraine dabei keine eigenen Interessen aufgeben wird.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- EU berät am Montag über US-Plan für Ukraine
- Friedensplan besprechen: EU-Staaten treffen sich offenbar in Genf
- Europäer lehnen Teile des US-Plans für Ukraine-Krieg ab
- Gibt es bald Ukraine-USA-Konsultationen in der Schweiz?
- Am G20-Gipfel ist auch der Ukraine-«Friedensplan» Thema
- Agentur: Belarus begnadigt 31 ukrainische Häftlinge
- «Viele Kinder kennen nur das Leben im Schutzkeller»
- Trump: Selenski muss US-Friedensplan zustimmen
- Starmer: Abkommen muss Sicherheit der Ukraine gewährleisten
- Merz spricht mit Trump über US-Friedensplan
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF