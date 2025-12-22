- Im Norden der Region Donezk hat sich das ukrainische Militär aus der Stadt Siwersk zurückgezogen. Im Gebiet tobten weiterhin heftige Kämpfe.
- Nato-Chef Mark Rutte warnt vor zunehmenden Sicherheitsrisiken für europäische Bündnisstaaten, sollte die Hilfe für Kiew nachlassen.
- Die neue tschechische Regierung, rund um den Regierungschef Andrej Babiš, will das Granaten-Projekt für die Ukraine prüfen.
Themen in diesem Newsticker
- Russische Internetnutzer reichen Klage ein
- Ukraine bestätigt Abzug seiner Truppen aus der Stadt Siwersk
- Nach Miami: Selenski trifft sich mit den ukrainischen Vermittlern
- Ex-NDB-Agent Jacques Baud fechtet EU-Sanktionen an
- Russland meldet weitere Gebietseinnahmen
- Polens Luftwaffe in verschärfter Alarmbereitschaft
- Nach eigenen Angaben: erneute russische Luftangriffe auf Kiew
- Nato-Chef warnt: Europas Sicherheit hängt an Ukraine
- Tschechiens neue Regierung prüft das Granaten-Projekt
- Donald Trump: Gespräche über Ukraine-Krieg verlaufen «in Ordnung»
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
