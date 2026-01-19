 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Ukrainer und Russen verhandeln in Abu Dhabi

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Trilaterales Treffen: Hochkarätige Delegationen in Abu Dhabi
  • Von der Leyen sieht neuen Ukraine-Plan auf der Zielgeraden
  • Berater: Putin an diplomatischer Lösung «aufrichtig interessiert»
  • Kreml: Russland stimmt trilateralem Treffen offiziell zu
  • Kreml: Treffen zwischen Putin und US-Gesandten beendet
  • US-Unterhändler in Moskau eingetroffen
  • Schweiz will Heizgeräte in die Ukraine liefern
  • Frankreich stoppt sanktionierten Öltanker
  • Erste trilaterale Friedensgespräche am Freitag und Samstag
  • Selenski kritisiert Europa und Nato scharf

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.1.26, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)