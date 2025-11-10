- Der ukrainische Justizminister Herman Galuschtschenko gerät durch eine veröffentlichte Tonaufnahme ins Visier der Antikorruptionsermittler.
- Im südukrainischen Gebiet Saporischja hat die ukrainische Armee nach intensiven Kämpfen mit russischen Truppen fünf Dörfer preisgeben müssen.
- Ein Korruptionsskandal um den staatlichen Atomenergiekonzern Energoatom erschüttert die Ukraine. Die Behörden haben Anklage gegen sieben Personen erhoben.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Kaliningrad zwischen Isolation und Kriegsrhetorik
- G7 berät über Ukraine-Hilfe und Russlands Kriegsführung
- Ukrainischer Justizminister Galuschtschenko suspendiert
- Anklagen im Energoatom-Korruptionsskandal erhoben
- Drohnenangriff löst Feuer in russischer Industriezone aus
- Minister: Rumänien soll Kontrolle über Lukoil-Tochter übernehmen
- Ukrainischer Oberbefehlshaber: Lage in Saporischja verschlechtert
- Anklage gegen sieben Verdächtige in Korruptionsskandal
- Deutschland: plus 40 Millionen Euro Winterhilfe für Ukraine
- Ukrainischer Rückzug aus mehreren Dörfern im Süden
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF