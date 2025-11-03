 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Ungarn darf offenbar weiterhin Rohöl aus Russland beziehen

  • Russisches Öl für Ungarn? USA machen wohl einjährige Ausnahme
  • Selenski: Werden Russen kein Öl nach Europa verkaufen lassen
  • Trump hält an Budapest für mögliches Treffen mit Putin fest
  • Trump prüft Ausnahmeregelung für Ungarn bei Russland-Öl
  • Chodorkowski kritisiert Sanktionen der EU
  • Tote und Verletzte durch Beschuss im Gebiet Cherson
  • Selenski: 314 russische Soldaten in Pokrowsk
  • Ukraine stützt Energieversorgung auf mehr US-Flüssigerdgas
  • EU verschärft Visa-Regeln für Russen
  • Ukraine: Angriffe in Dobropillia sollen Pokrowsk entlasten

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

