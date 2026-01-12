- Das vergangene Jahr war für die Zivilbevölkerung in der Ukraine das mit den meisten Todesopfern seit Beginn des russischen Grossangriffes im Februar 2022.
- Im südukrainischen Gebiet Odessa ist nach einem russischen Drohnenangriff für 35'000 Haushalte der Strom ausgefallen.
- Estland hat Einreiseverbote gegen 261 Russen verhängt, die am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt und im Kriegseinsatz an der Front waren.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
- UNO: Zahl der zivilen Opfer in Ukraine 2025 klar gestiegen
- Moskau: Oreschnik-Rakete traf Flugzeugreparaturwerk in Ukraine
- Kriegseinsatz für Russland: Estland verhängt Einreiseverbote
- Ukraine: Russische Drohnenangriffe in der Nacht abgefangen
- Norwegen: finanzielle Hilfe für ukrainischen Energiesektor
- Ukraine: 35'000 Haushalte um Odessa ohne Strom
- Grossbritannien will neue Raketen für die Ukraine entwickeln
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
