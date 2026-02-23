- Vor dem Menschenrechtsrat in Genf warnt der UNO-Generlasekretär António Guterres vor Druck auf die Menschenrechte.
- Die EU wird sich der EU-Aussenbeauftragten Kaja Kallas zufolge wahrscheinlich nicht auf das vorgeschlagene neue Sanktionspaket gegen Russland einigen.
- Ungarn will die Verabschiedung des 20. Sanktionspakets der EU blockieren, bis wieder Öl aus Russland durch die Druschba-Pipeline fliesst.
Themen in diesem Newsticker
- António Guterres kritisiert Verstösse gegen die Menschenrechte
- Putin hebt Bedeutung von Atomstreitkräften hervor
- Kallas: Wahrscheinlich keine Einigung auf Russland-Sanktionen
- Selenski über Trump: Präsidenten wechseln, Institutionen bleiben
- Ukraine: drei Tote durch russische Luftangriffe
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF