- Ein Bericht von UNO-Experten in Genf wirft den russischen Besatzern in der Ukraine «systematische» Folter vor.
- Der neue US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Michael Waltz, hat die Beistandspflicht der Nato bekräftigt: Man werde jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen.
- Der russische Präsident Wladimir Putin bietet eine Verlängerung des letzten grossen atomaren Abrüstungsvertrags mit den USA um ein Jahr an. Der sogenannte New-Start-Vertrag begrenzt die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe beider Länder.
Themen in diesem Newsticker
- UNO wirft russischen Besatzern «systematische Folter» vor
- Russland intensiviert Angriffe auf ukrainische Eisenbahn
- Litauen befürwortet «Drohnen-Mauer»
- Selenski: Habe mit Kellogg über Waffen gesprochen
- Russland: Zahlreiche Drohnen über Moskau abgeschossen
- Wadephul warnt Moskau: Nato jederzeit reaktionsfähig
- EU: Russische Luftraumverletzungen kein Zufall
- USA: Werden jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen
- UNO: Nato-Luftraumverletzungen bedrohen Europas Sicherheit
- Putin bietet USA Atomwaffenvertrag für ein weiteres Jahr an
