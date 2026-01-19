- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski macht einen Besuch beim Weltwirtschaftsforum in Davos von möglichen Vertragsunterzeichnungen oder weiteren Hilfszusagen abhängig.
- Der ukrainische Aussenminister hat auf X dringende Unterstützung für die Ukraine gefordert. Moskaus jüngster «barbarischer Angriff» sei ein Weckruf für die Staats- und Regierungschefs am WEF, sagte Andrii Sybiha.
- Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist eigenen Angaben zufolge am Donnerstag zu einem Treffen mit Putin nach Moskau.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Deutsche Regierung: Russisches Vorgehen ist Kriegsverbrechen
- Selenski: Fast 60 Prozent von Kiew noch immer ohne Strom
- US-Gesandter Witkoff reist zu Treffen mit Putin nach Moskau
- Rutte: «Fokus auf die Ukraine sollte oberste Priorität haben»
- EU mahnt zu weiteren Unterstützung der Ukraine
- Hochhausbrand in russischem Adygeja nach mutmasslicher Explosion
- US-Gesandter nennt Gespräche mit Kreml-Vertreter positiv
- Selenski: Über eine Million Haushalte in Kiew ohne Strom
- Ukraine: Atomanlagen wieder am Stromnetz – Strahlungswerte normal
- Ukraine benötigt gut 600 Milliarden Euro für Armee
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF