- Die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine werden fortgesetzt. Beide Länder sind sich laut US-Angaben einig: Wirkliche Fortschritte seien von Russland abhängig.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sagt, dass noch Tausende ukrainische Kinder aus Russland zurückgeholt werden müssen.
- Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beschäftigt sich mit der möglichen Überwachung eines künftigen Waffenstillstands in der Ukraine. Sie setzt sich bereits jetzt für die Stärkung rechtsstaatlicher Institutionen und für traumatisierte Kinder ein.
- Erstmals nach vier Jahren ist der russische Präsident Wladimir Putin nach Indien gereist. Vereinbart wurden engere Handelsbeziehungen etwa bei Brennstoffen oder Waffenlieferungen trotz US-Sanktionen.
