- Die USA haben eine 30-tägige Ausnahmegenehmigung erteilt, die es indischen Raffinerien erlaubt, russisches Öl zu kaufen. Ziel ist es, die Versorgung auf den globalen Energiemärkten sicherzustellen.
- Selenski bietet Abfangdrohnen im Austausch gegen Patriot-Raketen an, um die Sicherheit in der Nahost-Region zu stärken.
- Russland und die Ukraine haben je 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist zuversichtlich, dass es in den nächsten Tagen zu weiteren Austauschen kommen wird.
Themen in diesem Newsticker
- Russland sieht steigende Nachfrage nach Energieprodukten
- Russland droht Finnland wegen Lockerung des Atomwaffenverbots
- USA erlauben Indien vorübergehend den Kauf von russischem Öl
- EU: Wir müssen die Flugabwehrkapazitäten ausbauen
- Drohnenangriffe auf Krim und Krywyj Rih fordern Verletzte
- Streit zwischen Ukraine und Ungarn eskaliert
- USA bitten Ukraine um Hilfe gegen iranische Shahed-Drohnen
- Deutschland unterstützt Ukraine mit 200 Millionen Euro
- Drohnenangriff in russisch kontrollierter Region Cherson
- Trump fordert Selenski zu Friedensabkommen auf
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF