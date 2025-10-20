- US-Finanzminister Scott Bessent kündigt neue US-Sanktionen gegen Russland an. Sie sollen entweder nach Börsenschluss am Mittwoch oder Donnerstag bekannt gegeben werden.
- Die US-Regierung erlaubt der Ukraine nach Angaben von Regierungsvertretern den Einsatz einiger westlicher Langstreckenraketen gegen Ziele in Russland, berichtet das «Wall Street Journal».
- Die EU-Staaten haben sich kurz vor ihrem Gipfeltreffen am Donnerstag auf eine weitreichende Verschärfung der Sanktionen gegen Russland verständigt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- US-Finanzminister kündigt neue Sanktionen gegen Russland an
- Bericht: USA erlaubt Ukraine Einsatz einiger Langstreckenraketen
- EU-Staaten einigen sich auf neue Russland-Sanktionen
- Russland startet Atom-Manöver zu Wasser, Land und Luft
- Ukraine will mehr als 100 Kampfjets aus Schweden kaufen
- Kristersson: Ukraine könnte mehr als 100 Gripen-Kampfjets kaufen
- Selenski reist am Donnerstag zum EU-Gipfel
- EU will chinesische Ölfirmen auf 19. Sanktionsliste setzen
- Nato: Russland abgeschreckt – Hybride Bedrohung bleibt aber
- Ukraine: Angriffe auf russische Waffenfabrik und Ölraffinerie
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF