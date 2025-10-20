- Die US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen grosse russische Öl-Firmen. Das teilte US-Finanzminister Scott Bessent mit.
- Trotz der Absage des Präsidentengipfels und neuer Sanktionen gegen russische Ölkonzerne streben die USA weiter ein Treffen mit Russland an.
- Die EU-Staaten haben sich kurz vor ihrem Gipfeltreffen am Donnerstag auf eine weitreichende Verschärfung der Sanktionen gegen Russland verständigt.
- Die Ukraine will über 100 Kampfjets vom Nato-Mitglied Schweden kaufen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Neue Sanktionen gegen Russland – die Einschätzungen
- Indien dürfte Rohölimporte aus Russland drastisch senken
- USA weiter offen für Treffen mit Russland
- Gouverneur: Toter in russischem Gebiet Brjansk
- USA verhängen neue Sanktionen gegen russische Öl-Firmen
- Trump: Bericht über Einsatz-Erlaubnis für Langstreckenwaffen fake
- US-Finanzminister kündigt neue Sanktionen gegen Russland an
- Bericht: USA erlaubt Ukraine Einsatz einiger Langstreckenraketen
- EU-Staaten einigen sich auf neue Russland-Sanktionen
- Russland startet Atom-Manöver zu Wasser, Land und Luft
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF