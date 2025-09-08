- Polen hat nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk von den Verbündeten in der EU konkrete Hilfsangebote zur Luftverteidigung erhalten.
- Bei Drohnenangriffen auf die Ukraine hat Russland mehrfach den polnischen Luftraum verletzt.
- Erstmals wurden russische Drohnen über dem Territorium der Nato abgeschossen, wie Ministerpräsident Tusk bestätigte.
- Gemäss der EU gibt es Anzeichen für ein planmässiges Vorgehen Moskaus in Polen. Führende Politikerinnen von EU, Nato und diversen Staaten verurteilen den Vorfall.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
