- Die Nato warnt Russland unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. Dies wurde nach Beratungen aller 32 Bündnisstaaten in einer Erklärung festgehalten.
- Die Europäische Union sollte nach Ansicht der EU-Kommission schnell und entschlossen ihre Drohnenabwehr ausbauen.
- Ein Bericht von UNO-Experten in Genf wirft den russischen Besatzern in der Ukraine «systematische» Folter vor.
- Bericht: Trump für Abschuss russischer Flugzeuge in Nato-Luftraum
- Von der Leyen: EU soll Kauf russischen Öls bis Jahresende beenden
- Ukraine fordert Handeln nach Stromausfall im AKW Saporischja
- Trump vor UNO: Krieg lässt Russland nicht gut aussehen
- Nach Manöver Sapad 2025: Polen öffnet Grenze zu Belarus
- Moskau: Haben Kontrolle über Grossteil der Stadt Kupjansk
- EU-Kommission: Werden Drohnenabwehr schnell ausbauen
- Litauische Armee kann feindliche Drohnen schneller neutralisieren
- Ukraine als «Schwert gegen russische militärische Expansion»
- Nato warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
