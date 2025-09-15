- Lettland hat weitere Transportpanzer an die ukrainischen Streitkräfte geliefert, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.
- Nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump kündigt Ursula von der Leyen an, die EU-Kommission werde einen beschleunigten Ausstieg aus Importen von Gas und Öl aus Russland vorschlagen.
- Trump will laut seinem Aussenminister an der UNO-Generalversammlung den ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski treffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Stromausfälle durch russischen Drohnengriff in Kirowohrad
- Russland bremst mit Drohnenangriffen ukrainische Bahn aus
- Videoansprache von Selenski: «Es geht um alle»
- Litauen: Unterricht im Fliegen von Drohnen
- Lettland liefert weitere Transportpanzer an Ukraine
- Von der Leyen: Mit Trump telefoniert, Russland-Druck diskutiert
- UNO-Generalsekretär hat wenig Hoffnung auf Ukraine-Frieden
- Selenski: «Die Welt muss auf jeden Angriff reagieren»
- Russland und Belarus üben Einsatzplanung für neue Rakete
- Ukraine attackiert russische Raffinerie
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF