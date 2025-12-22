- Unmittelbar vor dem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski mit US-Präsident Donald Trump droht Russland mit einer Fortsetzung des Krieges.
- Zuvor hatte Selenski die Unterstützung seiner Verbündeten zugesagt bekommen: Die elf Staats- und Regierungschefs aus Europa und Kanada sowie die Spitzen von Nato und der EU.
- Erneuter Korruptionsskandal in der Ukraine? Das Antikorruptionsbüro der Ukraine wirft mehreren Mitgliedern des ukrainischen Parlaments Bestechlichkeit vor.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Putin äussert Drohungen vor Treffen von Trump und Selenski
- Zwischenstopp in Kanada: Selenski trifft Premierminister Carney
- EU und Kanada stärken Selenski den Rücken
- Putin: Russland wird Ziele notfalls mit Gewalt erreichen
- Selenski will mit Trump über Sicherheitsgarantien sprechen
- Russland: Mehr als 120 Drohnen über mehreren Regionen abgewehrt
- Kanada sagt Ukraine weitere Milliarden-Hilfe zu
- Tote und Verletzte nach russischen Luftschlägen
- Korruptionsvorwürfe gegen Mitglieder des ukrainischen Parlaments
- Vor Trump-Treffen: Selenski spricht mit Verbündeten
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF