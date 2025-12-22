- Das Weisse Haus kündigte ein bilaterales Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Palm Beach, Florida für Sonntag, 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ) an.
- Wenn der 20-Punkte-Plan eine «sehr schwierige» Entscheidung erfordern würde, wäre Selenski bereit, über den Plan in einem Referendum abstimmen zu lassen.
- Trump zeigt sich wenig begeistert von Selenskis Plan: «Er hat nichts in der Hand, solange ich es nicht genehmige», sagte Trump in einem Interview mit «Politico».
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Nach Luftangriffen: Ein Drittel der Kiewer Haushalte ohne Heizung
- Nordkorea: Kim zelebriert enge Beziehungen zu Moskau
- Weisses Haus: Trump empfängt Selenski am Sonntag
- Polen schliesst zwei Flughäfen wegen russischer Angriffe
- Ukrainische Luftwaffe meldet landesweit russische Raketenangriffe
- Selenski sichert sich Merz' Unterstützung in der EU
- Friedensplan: Trump wenig begeistert vor Treffen mit Selenski
- Selenski würde Friedensplan einem Referendum unterstellen
- Selenski sieht neue russische Bedrohung aus Belarus
- Russischer Luftangriff auf Charkiw fordert Todesopfer
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF