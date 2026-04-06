- Vor der Osterwaffenruhe fand ein Austausch von Kriegsgefangenen statt.
- Der Kreml schickt den Wirtschaftsvertreter Kirill Dmitrijew zu Gesprächen in die USA. Ein Kriegsende soll dabei nicht zur Sprache kommen.
- Ukrainische Soldaten haben nach Worten von Präsident Wolodimir Selenski im Iran-Krieg Angriffe iranischer Drohnen auf Staaten am Persischen Golf abgewehrt.
- Wladimir Putin hat laut Kreml eine Waffenruhe in der Ukraine anlässlich des orthodoxen Osterfests angekündigt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland und Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus
- Russland: Feuer in Krymsk nach Absturz von Drohnenbruchstücken
- Ukraine: Todesopfer und Verletzte vor der Osterwaffenruhe
- Ukraine kündigt «Ramstein»-Treffen für 15. April an
- Russischer Journalist Oleg Roldugin in Untersuchungshaft
- Russland verurteilt Ex-Vizeverteidigungsminister wegen Korruption
- Russland: Kremlgesandter zu Wirtschaftsgesprächen in den USA
- Hohe Energiepreise: Starmer kritisiert Trump und Putin
- Selenski: Haben Drohnen über Golfstaaten zerstört
- Grosser ukrainischer Drohnenangriff auf Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF