- US-Aussenminister Marco Rubio zieht eine positive Zwischenbilanz der Gespräche mit ukrainischen Unterhändlern in Florida.
- Eine ukrainische Delegation unter der Leitung von Rustem Umjerow hat in Florida mit dem US-Aussenminister Marco Rubio, Steve Witkoff und Jared Kushner Details zum «Friedensabkommen» besprochen.
- Auch in der Nacht auf Sonntag hat die russische Armee die Ukraine aus der Luft angegriffen – nach den verheerenden Angriffen mit 600 Drohnen und dutzenden Raketen in der Nacht auf Samstag.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Rubio zieht positive Zwischenbilanz bei Friedensgesprächen
- Rubio: Ukraine soll «nie wieder einen Krieg führen müssen»
- Selenski telefoniert mit Rutte und von der Leyen
- Ukraine: Gespräche mit US-Unterhändlern gut angelaufen
- Papst hofft auf Vermittlerrolle der Türkei im Ukraine-Krieg
- USA und Ukraine: Gespräche zu Friedensabkommen haben begonnen
- Selenski beruft Ex-Botschafterin zu Beraterin für Wiederaufbau
- Türkei: Auch Russland würde von Friedensabkommen profitieren
- Ölverladehafen und zwei Schiffe der «Schattenflotte» angegriffen
- Mindestens ein Toter bei Luftangriff nahe Kiew
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF