- Auch in der Nacht auf Sonntag hat die russische Armee die Ukraine aus der Luft angegriffen – nach den verheerenden Angriffen mit 600 Drohnen und dutzenden Raketen in der Nacht auf Samstag.
- Eine ukrainische Delegation wird am Sonntag in Florida US-Aussenminister Marco Rubio, den Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, den Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, treffen.
- In der Ukraine ist der Leiter des Präsidialbüros, Andrij Jermak, nach Durchsuchungen von Anti-Korruptionsermittlern in seiner Wohnung zurückgetreten.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Türkei: Auch Russland würde von Friedensabkommen profitieren
- Ölverladehafen und zwei Schiffe der «Schattenflotte» angegriffen
- Mindestens ein Toter bei Luftangriff nahe Kiew
- Ukrainische Delegation am Sonntag in Florida
- Russische Drohnen verletzen Luftraum von Moldau
- Selenski fliegt am Montag zu Gespräch mit Macron in Paris
- Selenski: Verhandlungsteam mit Umjerow unterwegs in die USA
- Massive Angriffe der Russen – Tote und Stromausfälle
- Nächtlicher Luftangriff auf Kiew
- Human Rights Watch in Russland unerwünscht
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF