- Gemäss dem US-Sondergesandten Steve Witkoff haben die USA mit Vertretern Europas nächste Schritte auf dem Weg zu einem Ende des Ukraine-Krieges besprochen.
- Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenski wird sich die «Koalition der Willigen» am 6. Januar in Frankreich treffen.
- Der ukrainische Auslandsgeheimdienst weist Russlands angebliche Beweise für einen Angriff auf Putins Residenz als gefälschte Karten und weitere Fakes zurück.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Macron: Weitere Zusagen zum Schutz der Ukraine kommende Woche
- USA beraten mit Partnern über Frieden
- Angeblicher Angriff auf Putin-Residenz: Kiew spricht von Fakes
- Putin: «Wir glauben an unseren Sieg»
- Selenski: «Wir glauben an den Frieden»
- Ukraine: Ölterminal nördlich von Moskau angegriffen
- Finnland prüft Schiff wegen Unterseekabelschaden
- Ukraine meldet Stromausfall in Odessa nach Angriff
- Kallas wirft Russland gezieltes Ablenkungsmanöver vor
- Angeblicher Angriff auf Putin-Residenz: Ministerium zeigt Video
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF