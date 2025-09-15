- Die Ukraine erhält von den USA Geschosse für die Luftabwehr-Systeme Patriot und Himars. Sie werden mit Geldern aus dem PURL-Finanzierungsmechanismus finanziert, sagte Präsident Selenski und umfassen derzeit zwei Milliarden Dollar.
- Polen hat die EU-Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, Importe von russischer Energie bis Ende 2026 einzustellen.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF