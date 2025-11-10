Seit fast sechs Wochen dauert der Budgetstreit in den USA bereits an.

Ein Übergangshaushalt wurde im Senat mit 60 zu 40 Stimmen angenommen.

Als nächster Schritt muss das Gesetz vom US-Repräsentantenhaus angenommen werden.

Die Mehrheit des US-Senats hat am späten Montagabend (Ortszeit) einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschliessend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner eine knappe Mehrheit.

Legende: Das Ende des Shutdowns kommt näher. Die Demokraten und Republikaner haben sich im Senat geeinigt. KEYSTONE/DPA/Kay Nietfeld

Die Einigung sieht vor, die Regierung bis Ende Januar zu finanzieren und Bundesangestellte wieder einzustellen, die im Zuge des Shutdowns entlassen wurden. Im Gegenzug verzichten die moderaten Demokraten vorerst auf die garantierte Verlängerung von Gesundheitszuschüssen.

Führende Demokraten, darunter Minderheitsführer Chuck Schumer, kritisierten diesen Schritt. Sie wollen den Kampf für diese Gesundheitszuschüsse weiterführen.