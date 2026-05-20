Das US-Justizministerium hat Anklage gegen den früheren kubanischen Präsidenten Raúl Castro erhoben.

Dem 94-Jährigen werden Verschwörung zum Mord an US-Bürgern, vierfacher Mord sowie die Zerstörung von Flugzeugen vorgeworfen.

Im Zentrum steht ein Ereignis im Jahr 1996: Kubanische Kampfjets schossen damals zwei zivile Flugzeuge von Exilkubanern ab.

Bei dem Vorfall vor 30 Jahren starben vier Menschen, darunter drei US-Bürger. Castro war zu dieser Zeit Ver­tei­digungs­minister. Die kubanische Regierung sprach stets von einer legitimen Reaktion darauf, dass der Luftraum verletzt worden sei. Die Internationale Zivil­luft­fahrt­orga­nisation kam später jedoch zum Schluss, dass sich der Abschuss über internationalen Gewässern ereignet hatte.

Legende: War während des Vorfalls 1996 Verteidigungsminister: Raul Castro bei einem 1.Mai-Anlass2025. REUTERS/Norlys Perez

Hinweise darauf, dass Kuba Castro an die USA ausliefern könnte, gibt es nicht. Der frühere Präsident trat erst Anfang Mai öffentlich auf der Insel auf.

Washington verschärft den Druck

Die Anklage markiert eine weitere Eskalation im Konflikt zwischen Washington und Havanna. US-Präsident Donald Trump bezeichnete Kuba am Mittwoch als «Schurkenstaat, der feindliches ausländisches Militär beherbergt». Die Massnahmen der Regierung zielten darauf ab, so Trump, den US-Einfluss auf dem amerikanischen Kontinent auszuweiten.

Die USA verschärften den Druck auf Kuba zuletzt deutlich. Washington droht Staaten mit Sanktionen, wenn sie Treibstoff nach Kuba liefern. Die Massnahmen verschärfen die Stromausfälle sowie die Versorgungs- und Wirtschaftskrise auf der Insel.

Parallel zur Anklage bot US-Aussenminister Marco Rubio Kuba Hilfen von 100 Millionen Dollar für Lebensmittel und Medikamente an. Er machte die kubanische Führung für den Mangel an Strom, Treibstoff und Nahrung verantwortlich.

Kubas Aussenminister Bruno Rodriguez nannte Rubio daraufhin ein «Sprachrohr korrupter und rachsüchtiger Interessen». Er schloss die Annahme der Hilfen nicht aus, verwies aber zugleich auf den Zynismus des Angebots angesichts der US-Wirtschaftsblockade.

Parallelen zum Fall Maduro

Das Vorgehen erinnert an den Fall des venezolanischen Ex-Präsidenten Nicolás Maduro. Die USA hatten Maduro wegen Drogenhandels angeklagt und die Vorwürfe als Grundlage für eine Militäraktion genutzt, bei der Maduro im Januar in Caracas festgenommen und nach New York gebracht wurde.

Trump drohte bereits im März, Kuba sei nach Venezuela «als nächstes dran». Maduro gilt als enger Verbündeter Havannas.

Miguel Díaz-Canel warnte diese Woche vor einem «Blutbad», sollte es zu einem US-Militäreinsatz gegen Kuba kommen.