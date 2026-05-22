Der frühere französische Premierminister Gabriel Attal kandidiert bei der Präsidentschaftswahl 2027.

Attal war von Januar bis September 2024 Regierungschef und ist heute Fraktions- und Parteichef der liberalen Renaissance.

Bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr kann Staatschef Macron nicht erneut antreten.

Weil er Frankreich und die Franzosen «zutiefst liebe», habe er sich entschieden, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, verkündete der 37-Jährige nach einer Bürgerdebatte in der kleinen südfranzösischen Gemeinde Mur-de-Barrez.

Attal markiert Distanz zu Emmanuel Macron

Attal war von Januar bis September 2024 französischer Regierungschef, der bis dahin jüngste des Landes. Mittlerweile ist er Fraktions- und Parteichef der liberalen Renaissance. Die Partei wurde ursprünglich von Präsident Emmanuel Macron gegründet.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Im Januar 2024 wurde Attal von Präsident Emmanuel Macron zum Premierminister ernannt, nachdem seine Vorgängerin Elisabeth Borne ihren Rücktritt eingereicht hatte. Attal war damals 34 Jahre alt. Bildquelle: REUTERS/Benoit Tessier. 1 / 2 Legende: Im Januar 2024 wurde Attal von Präsident Emmanuel Macron zum Premierminister ernannt, nachdem seine Vorgängerin Elisabeth Borne ihren Rücktritt eingereicht hatte. Attal war damals 34 Jahre alt. REUTERS/Benoit Tessier

Bild 2 von 2. Im Juli 2024 kündigte Attal seinen Rücktritt als Premierminister an, nachdem das Mitte-Lager von Präsident Macron seine Mehrheit in der Nationalversammlung verloren hatte. Macron lehnte Attals Rücktritt jedoch vorerst ab. Bildquelle: Stephane De Sakutin/Pool via REUTERS. 2 / 2 Legende: Im Juli 2024 kündigte Attal seinen Rücktritt als Premierminister an, nachdem das Mitte-Lager von Präsident Macron seine Mehrheit in der Nationalversammlung verloren hatte. Macron lehnte Attals Rücktritt jedoch vorerst ab. Stephane De Sakutin/Pool via REUTERS Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Attal gilt als jüngere Version von Macron, von dem er sich allerdings inzwischen distanziert und Entscheidungen offen kritisiert. Bei der Ankündigung seiner Kandidatur kritisierte er, dass den Franzosen «morgens, mittags und abends» erklärt würde, dass alles schlechter werden solle.

«Wir können bessere Leben führen – vorausgesetzt, wir geben uns die Mittel dazu», so Attal.

Mit Édouard Philippe tritt weiterer Ex-Premier an

Neben Attal bewirbt sich ein zweiter ehemaliger Premier aus dem Mitte-rechts-Lager um die Nachfolge im höchsten Staatsamt: der 55-jährige Édouard Philippe, der 2017 der erste Premier unter dem damals neuen Staatschef Macron war. Er positioniert sich als besonnener Mitte-Mann.

Am meisten Zuspruch für eine Kandidatur erhalten in Umfragen die rechtsnationale Marine Le Pen und ihr politischer Ziehsohn Jordan Bardella. Wegen eines Prozesses um mutmasslich veruntreute EU-Gelder ist noch nicht klar, ob Le Pen im kommenden Jahr kandidieren kann.