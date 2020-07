Der Wahlkampfmanager Bill Stepien soll US-Präsident Donald Trump die Wiederwahl sichern. Doch wegen der Corona-Pandemie seien die Möglichkeiten im Wahlkampf 2020 stark eingeschränkt – vor allem für Trump, sagt die Wahlkampfexpertin Christina Holtz-Bacha.

Christina Holtz-Bacha Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Christina Holtz-Bacha leitet den Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg, Link öffnet in einem neuen Fenster. Sie ist Wahlkampf-Spezialistin.

SRF News: Kann Bill Stepien den Wahlkampf zugunsten des Präsidenten verbessern?

Christina Holtz-Bacha: Man wechselt den Trainer aus, das ist bloss eine Figur. Doch wenn es wirklich schlecht läuft, liegt das häufig auch an den Spielern – und die kann man nicht so einfach alle auswechseln.

Wie beurteilen Sie den aktuellen Wahlkampf in den USA ganz allgemein?

Es gibt dieses Jahr gar keinen Wahlkampf wie man ihn sonst kennt in den USA. Wegen der Coronapandemie gibt es keine öffentlichen Auftritte und Grossveranstaltungen der Kandidaten. Man muss auf andere Medien ausweichen.

Nach wie vor spielt die TV-Werbung im Wahlkampf eine grosse Rolle.

Dabei tut sich Trump schwer, obwohl er ja der Twitter-Präsident ist. Trump geht der persönliche Kontakt zum Publikum verloren. Ohne die öffentlichen Auftritte, bei denen er in vollen Stadien das Publikum anheizen kann, ist der Wahlkampf für ihn sehr schwierig. Eine grosse Rolle spielen in den USA ausserdem die Wahlspots am TV. Dieser Wahlkampf am Fernseher läuft dagegen wie gewohnt.

Trump will schnell Normalität Textbox aufklappen Textbox zuklappen Trump dringt auf eine Rückkehr zur Normalität in den USA, damit die Wirtschaft wieder anspringen kann. Er hat deswegen die Forderung nach der Wiedereröffnung von Schulen zu einem zentralen Thema seiner Wahlkampagne gemacht. Doch in der Bevölkerung stossen die Pläne nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters auf Widerstand: Nur einer von vier Befragten denkt, dass der Unterricht gefahrlos wiederaufgenommen werden kann. Einen vorsichtigeren Kurs bei der Lockerung von Einschränkungen fährt Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden. Dieser verbuchte im zweiten Quartal einen wichtigen Erfolg beim Sammeln von Wahlkampfspenden. Bidens Team sammelte über 282 Millionen Dollar. Erstmals floss damit mehr Geld in die demokratische Wahlkampfkasse als in jene des Republikaners Trump. Laut der jüngsten Umfrage von Reuters liegt Biden bei der Wählergunst ausserdem rund zehn Prozentpunkte vor Trump. (reuters)

Wahlkampfauftritte, TV-Spots: Überschätzen wir also die Rolle der neuen digitalen Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter?

Die klassischen Medien haben in Wahlkämpfen nach wie vor ihre Rolle – das gilt nicht nur für die USA, sondern auch für Europa. In den USA ging denn auch bei den letzten Wahlen 2016 bis zur Hälfte des gesamten Wahlkampfbudgets in die Fernsehwerbung.

Noch mehr auf Angriff zu schalten könnte kontraproduktiv sein.

Kann da Trumps neuer Wahlkampfmanager Stepien noch etwas verbessern?

Er kann nicht viel anders machen. Die spezielle Situation in diesem Jahr mit der Coronapandemie kann auch er nicht ändern. Vielleicht wird er versuchen, noch mehr auf Angriff zu schalten. Allerdings könnte das in der aktuellen Situation auch kontraproduktiv sein.

Legende: Derzeit liegt der wahrscheinliche demokratische Herausforderer Trumps, Joe Biden, laut Umfragen klar vorn. Reuters

Können die Wahlkampfmanager, die «Spin-Doctors», dem Wahlkampf überhaupt einen eigenen Drall mit Themen geben oder bleibt in der aktuellen Situation bloss übrig, möglichst gut auf der Themenwelle zu reiten, die daherkommt?

Man kommt an der Coronapandemie sicher nicht vorbei: Sie verursacht grosse wirtschaftliche Schwierigkeiten, viele Menschen in den USA haben mit ihrer Stelle auch die Krankenversicherung verloren. Für Trump ist das eine schwierige Situation, denn er wollte ja mit der guten Wirtschaftslage Wahlkampf machen. Doch jetzt kommt er an dem Thema, das er eigentlich zu vermeiden versucht hat – der Pandemie –, nicht mehr vorbei.

Der Wahlkampf ist noch keineswegs entschieden.

2016 gewann Trump die Wahl, obschon er nicht als Mann der grossen konkreten Pläne und Inhalte galt. Was war damals anders?

Besonders war, dass beide Kandidaten nicht besonders beliebt waren – Hillary Clinton war eine schwierige Kandidatin. Trump holte damals gegen Ende des Wahlkampfs massiv auf. Insofern können wir gespannt sein, ob ihm nicht auch diesmal noch etwas einfällt, wie er die Sache in den nächsten dreieinhalb Monaten noch drehen kann. Der Wahlkampf ist noch keineswegs entschieden.

Rekord an neuen Corona-Fällen Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die USA befinden sich noch immer voll in der Pandemie drin: So meldete die Johns-Hopkins-Universität am Freitag einen neuen Rekord von 77'300 neuen Coronafällen innert 24 Stunden – so viele wie noch nie in einem Tag. (reuters)

Dann hat also Trumps neuer Mann Stepien durchaus noch eine Chance, etwas zu erreichen?

Man kann ihm nur Glück wünschen, denn Trump schreckt bei ausbleibendem Erfolg sicher nicht zurück, ihn abermals durch eine andere Person zu ersetzen.

Das Gespräch führte Isabelle Maissen.